【本報訊】港鐵（066）鐵路上蓋住宅項目一向備受市場追捧，其中黃竹坑上蓋港島南岸屬區內睽違逾30年的新供應，項目壓軸一期已於昨日起招標，並於下月截標，市場料該期數每方呎樓面地價或繼項目三年前推出第3期招標後，再度跌穿1萬元水平至9,818元。

港島南岸第6期上周截收38份意向書，港鐵最新上載項目招標文件，宣佈自昨日起邀請發展商或財團提交標書，並於下月15日截標。

港鐵今年擬推售三新盤

是次期數位處項目東北面，最高可建樓面面積約50.38萬方呎，料提供不多於750伙單位。據了解，項目補地價金額約49.45億元，即每方呎樓面補地價為9,818元，較今年初截標的第5期項目市傳每方呎補地價約10,119元略低2.9%，並屬自2018年項目第3期市傳相關補地價約8,614元，再度跌穿一萬元水平。計及補地價，項目估值達約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

另一方面，是次第6期項目維持25%分紅比例，與以往第3至5期相同；而發展商亦靠額外提供一口出價作競投，並需一筆過提供前期費用。

港鐵過去四年間已先後批出5個黃竹坑站上蓋物業發展權，合共涉約4,450伙單位。其中，由平安不動產及路勁基建合作投得的第一期晉環，涉及815伙，項目仍處於樓花階段，發展商早前亦展開前期軟銷工作，料項目可於短期內推售。

至於港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，集團今個財政年度將有3個項目推售，包括港島南岸第1、2期；大圍站柏傲莊3期；以及元朗站上蓋項目。據資料顯示，上述項目總涉及單位達4,292伙。

鄧智輝續指，集團目前仍有約2.35萬伙單位待批入伙紙，相信供應量可予集團未來六年消化。另將軍澳日出康城7、8及9期料可於年內取得入伙紙，相信來年可入賬。

招標項目方面，港鐵本年度將有4個發展項目推出招標，其中港島南岸第6期昨日起招標；而東涌東站商住項目將提供1,900伙，目前正進行前期工作，料最快可於今年底或明年初招標。

此外，東涌牽引配電站及百勝角通風樓用地，項目預計未來數月可完成城市規劃階段工作，並隨即招標；兩個項目共涉2,150伙單位。

小蠔灣項目2024年招標

另一方面，鄧智輝透露，小蠔灣車廠用地上蓋項目，面積達30公頃，涉及約2萬伙單位，當中一半料為政府資助房屋，另一半則私人發展；並將加建30萬方呎商場。項目目前已開展前期工程、設計等工作，現時目標為2024年推出第1期招標，而集團正檢視加快工程進度，料可提早登場。