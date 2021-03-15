因為打大鱷和討論區催化等原因，GME（GameStop）成為咗全地球追捧炒作嘅股票。本來這個故事注定以悲慘的形式落幕，只是最近無厘頭又再來第二波炒作，變相開了逃生門給當初在高位套牢了的股東。

現在環球股市回調，有得走當然走咗先。GME是主角，其他沽空比率過高的股票也非常亮眼，好像AMC，也是短線炒高幾倍。

AMC是美國最大的戲院院線公司，背後的老闆是中國地產商萬達，但他們最近幾個月不停減持。萬達在內地也跟于品海合作做影線，但遇上肺炎疫情，全球電影行業無一倖免。正如香港人的集體回憶UA也要黯然落幕，百老匯也因拖欠工程費被入稟。

當時AMC股價炒高後，董事局做了一個決定，馬上配股集資近20億港元，這個決定非常聰明，善用了資本市場的優勢。

公司上市還是有一些好處，世事無奇不有，股票價格可升可跌，多一個上市平台籌集資金，說不定可以渡過短期難關。國泰因為疫情業務和股價大受打擊，連累政府要出手救助，最近業績公佈因燃油對沖輸大錢。相對之下，AMC還比較爭氣，靠自己，唔需要同政府和納稅人交代。

我一直講，要拯救企業，就更加要開放資本平台，減低上市門檻，讓更多企業善用資本市場的優勢。不過香港的財金官員，多數都係垃圾，鍾意搞死自己市場。我唔係針對陳茂波，我係話咁多位財金官員都係垃圾。

渾水

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