【本報訊】內地股市再度弱勢，加上重磅科技股的監管風險增加，港股本周開局續動盪，高低波幅達566點，收市升近百點。多隻股份昨日起納入「港股通」，惟北水大媽未有畀面撐場，泡泡瑪特（9992）、九毛九（9922）等紛紛先升後跳水。北水少有地掃入建行（939）、融創（1918）等舊經濟股，惟全日仍錄得淨流出近47億元。

恒指昨日升94點，收報28833點，仍受制於50天線（昨處29161點），成交1,936億元。金融股為撐市功臣，友邦（1299）重返紅底股，升4.2%至100元，貢獻恒指114點升幅。建行及工行（1398）各升3.3%及2.2%。

美暫緩禁令 小米彈7%

北水焦點新貴中，泡泡瑪特早段曾飆逾14%，高見74.5元，惟升幅迅速收窄，收報65.7元，僅升0.8%。九毛九曾見28.65元，收市倒跌4.1%至26.8元；藍月亮（6993）升幅亦收窄至1.7%至14.16元。

市場憂慮內地加強對科企的反壟斷懲罰，科技股齊捱沽。或成為下一個金融監管目標的騰訊（700），再跌3.5%，報628元；美團（3690）挫4.7%，報317.2元，以上兩股同樣遭最多北水狠沽，分別走資7.6億及16.6億元。小米（1810）獲美國暫緩執行投資禁令，全日彈7%，為表現最好藍籌及科指成份股。

大摩發表報告指，監管消息將拖累騰訊短線氣氛，公司未來的金融科技及貸款業務發展亦有機會一併減慢，甚至影響未來的收購合併計劃。惟該行認為，騰訊旗下的微眾銀行業務一直以審慎行事發展，相信整體風險屬可控水平。該行又料，騰訊金融料技業務價值1,570億美元，佔每股股價126元；予騰訊評級「增持」，目標價820元。