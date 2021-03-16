在美國上市的富途（FUTU）公佈，去年第四季收入為1.53億美元（下同），按年升2.82倍，為連續四季三位數增幅；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）淨利潤7,131萬元，按年大增10.21倍。

期內富途美股交易額破千億美元大關，達1,011億元，佔總交易額65%。

去年全去富途收入4.27億元，按年升2.12倍；Non-GAAP淨利潤1.76億，按年大升6.51倍。交易佣金及手續費收入為2.57億元，按年升2.9倍。

第四季有資產客戶數淨增9.9萬至51.7萬，其中香港及海外客戶佔比過半。注冊用戶數為1,192萬。第四季總交易額為1,561億，按年升4.38倍。

富途於美股開市前升3.9%，報154.2美元。

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