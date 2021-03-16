恒大物業（6666）公佈上市後首份成績表，截至去年12月底止，全年收入為105.09億元（人民幣．下同），按年增長43.3%，股東應佔利潤為26.48億元，按年升184.7%，集團指，現時仍處於業務快速擴展階段，故不派息。恒大物業今日升7.4%，收報16.3元。

執行董事兼董事總經理胡亮於業績會上表示，今年首兩月在管面積新增1.13億平方米，已完成目標的約三分之一，於現有在管面積中，第三方發展面積佔比達約30%，包括住宅、商業，產業園區，學校及醫院等多個項目，現時全國投資團隊有約300人，將尋找向外拓展及併購的優質項目，加上母企恒大的大額交付量，料管理規模於未來3年可保持50%的增長。

執行董事兼副總經理安麗紅於業績會上表示，集團去年收入及利潤均有大幅增長，預期未來3年收入年均增長約50%至60%，不單靠管理面積增長帶動，還受惠於多元業務貢獻，其中社區增值服務有望成為增長引擎。她按現時在管面積及物業費均價計算，料今年物業管理費收入可增長60%至70%；非業主增值服務得益於恒大集團銷售及交付，加上承接第三方開發展商的服務，料未來3年收入年均增長達30至40%。

社區增值服務方面，她指集團今年將推出4項服務，包括房產中介、保險經紀、家居裝修及團購，預期今年收入增長可達90%以上。她另稱，集團通過標準化經營、科技賦能等措施，今年目標把成本降低5至8%，期望透過規模化的高速增長及降低成本，令集團的毛利率及利潤率保持行業領先水平。

今年在管面積目標6億平方米

其中，去年物業管理服務收入升37%至63.21億元，非業主增值服務收入升36%至29.23億元，社區增值服務收入增1.2倍至12.64億元。集團合約管理面積約5.65億平方米，期內新增5,940萬平方米；在管面積約3億平方米，期內新增6,260萬平方米，其中第三方開發商的物業面積佔970萬平方米；毛利率為38.1%，按年增加14.2個百分點。

恒大表示，未將在住宅管理規模穩健增長，保持既有龍頭優勢的基礎上，快速擴大非住宅業態市場份額，重點關注商寫、公建、產業園及城市公服領域，運用靈 活多樣的拓展方式，優化多元業態結構，2021年在管面積目標突破6億平方米，力爭成為全球最大綜合城市服務運營商。

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