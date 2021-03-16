小米（1810）上周五（12日）獲美國哥倫比亞特區地方法院頒發臨時禁令，暫緩將小米認定為「與中國軍方相關企業」，解除美國投資者購買及持有公司證券的限制。富時羅素指，按計劃於12日將小米由全球及中國指數系列剔除，但美國法院叫停禁制令後，小米將有資格重新納入有關指數，並在6月季度指數時作決定，而季檢結果將於6月23日生效。不過，富時羅素補充，未來會繼續評估法院、國防部及外國資產控制辦公室的任何進一步決定。

小米擺脫頹勢，今日再升6%，最新報25.9元。

另外，彭博引述知情人士透露，中移動（941）正考慮進行A股上市，以尋求發展5G網絡的新融資。據報指中移動與顧問討論潛在A股發行，惟現時仍處早期階段，未就發行規模和發行時間做決定。中移動代表未回應有關報道。

今年1月，紐交所遵照美國前總統特朗普，簽署禁止投資中國涉軍企業的行政命令，將中移動、中國聯通、中國電信三大中資電訊股除牌。三間公司就此提出上訴。

中移動現價升2.4%，報53.3元。

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