疫情影響下，本港失業率升至7.2%，再創17年新高，惟樓價未見大跌之餘，反而屢創新高。

美聯物業吳肇基表示，鰂魚涌太古城東海閣中低層B室，實用面積723方呎，3房間隔，享海景，單位原本叫價1,700萬元，由於屬罕有優質貨，加上近期市道暢旺，業主態度非常強硬，最後只肯「象徵式」減價2萬元，以1,698萬元易手，呎價23,485元。值得留意的是，同一座向景觀及面積的單位樓下，即東海閣低層B室，樓層相差4層，去年11月成交價1,480萬元，換言之只是4個時間，太古城樓價急升218萬元或15%，與香港經濟表現背道而馳。

原業主則於1998年5月以783萬元買入單位，大賺915萬元離場。

沙田市中心屋苑本月暫錄得15宗成交，好運中心佔6宗最旺，其中椰林閣低層B室，實用面積505方呎，3房間隔，以828萬元古沽出，呎價16,396元。

嘉湖山莊3房720萬破紀錄 代理指註冊出錯

據土地註冊處資料顯示，天水圍嘉湖山莊翠湖居5座高層G室，實用面積548方呎，屬細3房間隔，上月登記以720萬元成交，呎價13,139元，料創屋苑同類單位新高。惟有促成該交易的區內代理表示，單位實際成交價為578萬元，有機會是律師樓提交土地註冊處登記出錯。

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