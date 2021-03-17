工商舖市交投熱烈，帶動相關物業成交價反彈。天水圍俊宏軒屬區內買舖熱點之一，最新再有舖位以5,500萬元成交，呎價癲售7.74萬元。

市場消息指，天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖，面積約710方呎，新近以5,500萬元易手，呎價高見77,464元。據了解，舖位目前由「街市霸主」建華集團之關連公司「新界仔優質果菜」，以每月10.3萬元承租，租金回報約2.2厘。

事實上，毗鄰L21號舖，面積約434方呎，上月中則市傳以2,420萬元，獲新界仔優質果菜老闆李小玲接貨。資料顯示，原業主於2012年9月以3,930萬元購入上述3個舖位，連同最新沽出L19及L20號舖，原業主先後合共套現7,920萬元；持貨逾8年，賬面獲利3,990萬元或約1倍。

翻查資料，李小玲早於2019年11月，已斥2,380萬元購入同地段L22號舖，即現時持有該地段兩個舖位，未知最新成交是否集團再度擴大該區版圖。本報曾致電李小玲查詢，惟其回覆「不予置評」。

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