恒指在沒法尋底，但是阻力很強，近期新股太多，將市場上大量的資金捲走，資金少了，就難以全面托市，導致部份股升、部份股跌的現狀。恒指尋底的關鍵在於新經濟股能否尋底，舊經濟股已在復蘇反彈，而新經濟股則在高位調整，不容易評估可以在甚麼水平尋底，因此，現階段舊經濟股會比較受歡迎，至少，多數的舊經濟股P/E值都相對較低，估值比較符合傳統的價值投資理念。

特區政府行政會議批准了四家巴士公司加價，打響了香港通脹的第一槍，通脹要來了，儘管失業率高，但是，全球貨幣供應氾濫，各種各樣的天然資源已大幅漲價，通脹已是不可避免。

巴士加價之後，另一個加價的交通工具必然是地鐵。港鐵（066）剛剛宣佈其上市後第一次的虧損，業績虧損會使到加價更加合理。今年的虧損是為明年創紀錄的盈利打下基礎，是一隻不該錯過的股。

市場傳出拜登正在計劃推出他的4萬億基建計劃，不是2008年溫家寶口中的4萬億人民幣基建，而是4萬億美元基建，這可是中國的6.5倍。今日港元兌6.5元人民幣，美國經濟要全面復蘇了，美國通脹也一定會出現，美國經濟復蘇及通脹也一定會影響全世界。

今年初，特朗普臨下台前批出9,000億美元的紓困措施，拜登再加上1.9萬億美元，合共2.8萬億美元，現在再加上4萬億美元基建，合共6.8萬億美元。回想2018年，特朗普向3,600億美元的中國產品發動貿易戰，3,600億美元與6.8萬億美元一比，只是5.3％，可見當年的這場貿易戰對特朗普、對美國來說，宣傳的價值遠高於實際效用。

曾淵滄

財經評論員