大酒店（045）公佈全年業績，期內盈轉虧損19.4億元，上年同期錄盈利4.94億元，撇除物業估值虧損7.32億及減值撥備3.29億元，基本虧損為4.99億元，去年同期基本盈利1.48億元，不派息。集團指去年受到疫情嚴重影響，有多間酒店物業須長時間暫停營業。大酒店股價半日跌0.4%，報8.2元。

期內收入按挫54%至27.1億元，其中香港半島酒店收入跌45%至6.03億元，出租率跌27個百分點，平均房租跌42%，平均可出租客房收入跌73%。

大酒店行政總裁郭敬文表示，雖然中國內地已開始從新冠病毒疫情中復甦，疫情對運營所在的絕大部分國家仍繼續造成嚴重打擊，除非新冠疫情出現重大轉機，在可見的未來業務，將繼續受到嚴重的不利影響，集團在2021年仍可能出現營運虧損，現時首要任務是維持穩健的財務狀況，完成在倫敦、伊斯坦堡和仰光興建新的半島酒店項目以及山頂纜車的升級工程 。

他又指，現時正與位於香港、上海和北京的半島酒店購物商場內的租戶磋商，尋求應對遊客數量大幅下降的方案，目前香港豪華住宅租賃需要求穩定。山頂纜車因進行升級工程而須作第二階段暫停服務，因此山頂纜車業務於2021年將繼續受到影響。但升級工程完成後，每輛纜車的載客量將提高近一倍，相信可大幅提升遊客的體驗及促進香港旅遊業的形象。

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