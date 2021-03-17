昨天在Clubhouse跟幾位教Digital Marketing的朋友談論「教書」的事情。Digital Marketing經常有更新，所以這方面的教學市場也很大。這種教學可以分成幾個種類，一是在專上學院教書；一是企業培訓；一是公開招生的班。

我比較多做後兩者，反而少在學院教書。我會覺得企業培訓是最好做。一方面在同一企業，或企業之內同一團隊，參加者面對的難題相若，而且大家對其他與會者有相當認識，所以整體的溝通比較好，氣氛亦較好。另一方面，同一團隊對Digital的認識水平亦較為相近。這個可能是比較重要。亦因為這樣，企業培訓比起公開的班較易manage。

我有次很尷尬的經驗，就是教一個公開招生的課程。那是一個機構開辦的課程。而最初宣傳時只說這是個社交媒體的廣告課程。

當日的課程其中一部份是談facebook廣告的設定，但原來當日有很多都是在廣告公司工作的。在廣告公司的朋友其實本身會做很多設定廣告的工作。所以當我談及該部份的內容時，來自廣告公司的朋友就會覺得作用未必很大。當然這只能怪我對該次課程的參加者認識不夠深，又或者該課程可能會吸引不同種類的學員參加。這也因此我們在討論時，會覺得公開招生的課程是較難去manage。至少企業培訓在知識水平上，大家較易align，於是不論是課程內容或當中的討論也會更加豐富。

Jansen Lu

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