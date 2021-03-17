恒指周三升6點，收報29,034點，主板成交1,487億元。港股通南向資金成交324億元，淨買29億元。其中，深港通淨入逾22億元，滬港通則淨入7億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、中芯國際（981）、保利協鑫能源（3800）等，北水成交介乎7億至35億元。

淨買最多為股王騰訊，增倉10.6億元，股價逆市略跌0.9%，報624.5元；華潤啤酒（291）亦淨入3.6億元，股價抽升近8%，收報63元。

美團沽壓仍大，淨走近5億元，股價跌1.2%，報325.4元；安踏體育（2020）則減倉3億元，升0.5%，報121.8元。

中國太保（2601）將於下周五公佈去年全年業績，惟受疫情拖累，收入及按通用會計準則（GAAP）的純利，料分別按年無增長及倒退8.7%。該股遭北水淨走2億元，股價挫6%，報33.25元。

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