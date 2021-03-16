【本報訊】中興通訊（763）昨晚公佈去年全年業績，營業額自2018年被美國當局封殺後，再次重回千億人民幣，增長11.8%，至1,014.51億（人民幣．下同），股東應佔利潤為42.6億元，每股基本盈利0.92元；至於扣除非經常性損益的股東應佔利潤為10.36億元，增長1.14倍；派息0.2元。

集團三大業務運營商網絡、政企業務、消費者業務按年分別增長11.2%、23.1%及7.8%，至740.18億元、112.72億元及161.6億元，主要受惠於各項通訊產品收入增長所致，而當中國業務按年增長16.9%至680.51億元，佔營業額67.1%；國際市場僅增長2.7%至334億元，佔營業額32.9%。

料未來五年5G業務加速

集團指預計未來五年全球5G業務部署進入全面加速發展階段，通訊行業將進入新一輪大繁榮發展階段。而集團將繼續推進公司數字化轉型，加大核心人才吸引和激勵，樹立良好的國際形象，實現有質量的增長。

中興同時發出本年首季盈利預告，指該期股東應佔盈利將增長1.31倍至2.08倍，達18億至24億元，每股基本盈利增長1.17倍至1.89倍，達0.39至0.52元。該公司稱盈利急升，除了因為營業收入增長，毛利率持續恢復改善，導致盈利能力大幅提升外，公司亦於期內轉讓北京中興高達通信技術90%股權，錄得稅前利潤約7.74億元。

中興通訊昨收20.3元，升2.7%。