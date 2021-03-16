【本報訊】內地科技龍頭的監管風險升溫，惟騰訊（700）、阿里（9988）等未見大幅下滑，二、三線科技股表現則較出色，京東健康（6618）抽高6%，報112.2元；平安好醫生（1833）彈7.7%，報101.9元。科指全日升266點或3.2%，收報8530點。

北水轉淨流入52.7億元，騰訊為淨買最多股份，有13億元；小米（1810）吸資6.7億元。富時羅素稱小米有機會重新納入指數，該股昨再升8%；由上周低位20.65元計，已累彈逾27%。

惠理：資金泊價值型股

惠理高級基金經理鍾慧欣預料，資金仍會泊入價值型股份一段時間，直至美國10年期債息升到1.8至2厘區間，科技股的回調才有望喘定。她短期看淡未有盈利的電動車、雲業務等科企，對盈利持續增長的科技股，如台灣晶片公司、電腦製造公司等抱有信心。惠理又指，內地科企的業務範疇非常廣泛，故長遠而言有監管屬好事；若部份股份回調至合理水平或更低，會考慮低撈。

投資者關注本周聯儲局議息及中美高層戰略對話，入市意欲明顯審慎，大市成交較上日再減逾兩成至1,545億元，為逾一個月最低。恒指昨升193點，收報29027點。從技術分析看，後市需留意20天線會否跌穿50天線形成死亡交叉。