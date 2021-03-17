全球晶片持續缺貨，三星警告，半導體產業面臨嚴重供需失衡，下半年或停售Galaxy Note系列新手機。

三星行動通訊和IT部門負責人高東真（Koh Dong-jin）於年度股東大會上表示，全球IT行業的晶片供應和需求嚴重失衡，公司管理層正與海外合作夥伴會面，試圖解決有關問題，但難言目前短缺問題已100%解決。

高東真指出，三星可能決定下半年不推出Galaxy Note新機，「Note系列被定位為高階機型，一年推出兩款旗艦機款是一個負擔，故Note的發佈時間可能改變，明年才發佈新款Note機。」

除智能手機外，全球車用晶片亦陷入缺貨危機。今年初日本車廠豐田汽車曾因半導體不足，而暫停廣州部份的生產線，與廣汽合資的「廣汽豐田」第三生產線亦已停產。調研公司IHS Markit早前公佈數據指，車用晶片的短缺或於首季影響全球100萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的67.2萬輛，但今年內大部份汽車生產有望恢復正常。

三星股價跌0.6%，報82,200韓元。

華為專利許可每部5G手機上限2.5美元

而受美國制裁措施打擊的華為，宣佈將從2021年開始實施專利許可收費計畫，每部5G手機專利許可費上限2.5美元，並提供適用於手機售價的百分比費率。據《中國基金報》，截至2020年，華為擁有超過10萬件專利，其中5G相關專利佔比超6%。華為知識產權部部長丁建新指，5G標準有很多年的立項過程，標準化過程中要技術貢獻佔比、研發投資佔比等等，同時還要考慮整個產業是負擔能力，儘管標準並不好確定，隨著IoT的發展，未來在產品價格方面的差異會變大，但是2.5美元對手機來講是可以確定的。市場料在手機業務遭到打擊後，華為需要透過知識產權擴大收入來源。

華為副總裁、首席法務官宋柳平稱，他們將與蘋果、三星談判5G專利使用費，向各大手機廠收費。中國網友紛紛表示支持，「牛氣，掙外國人的錢！」、「華為牛！未來可期，未來可賺！」

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