【本報訊】中移動（941）考慮在美國除牌後回歸A股上市。外媒引述消息人士指，中移動正跟顧問討論發行A股，為5G網絡發展尋找新融資渠道；有關磋商仍處於初步階段，上市規模及具體時間表仍未有定案。中移動拒絕評論有關消息，該股昨日曾升逾3%，高見54元，尾市升幅收窄至1.9%，收報53.05元。

北水力吸 今年累升兩成

紐約證券交易所於今年初，遵從時任美國總統特朗普禁止美國人投資有軍方背景中國企業的行政命令，撤銷包括中移動在內的三大中資電訊商之上市地位。同遭美國退市的中電信（728），已於上周初宣佈回A的決定，股價當日曾創一年高位，見2.91元，惟其後處於橫行格局。若中移動回A消息屬實，意味三大中資電訊股將齊集A股上市。

中移動在美被退市，本身為股價帶來不利影響，惟北水資金於今年初大掃中移動、力抗外資扔貨，令股份沽壓大減。該股年初至今累計升逾兩成，跑贏大市，市值約1.09萬億元。

據公司資料顯示，中移動1997年分別於紐交所及港交所（388）掛牌上市，首發股集資約42億美元。2007年中移動曾尋求在內地上市，但最終沒實現。及後，集團似乎對回A之事耿耿於懷。中移動靈魂人物、前董事長王建宙2009年曾公開表示，在中移動工作多年有兩大遺憾，其一就是未能推動中移動成功回A。