●市場消息指，騰訊（700）為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技，計劃最快於本周尋找上市聆訊，目標3月底公開招股，料集資約5億美元（約39億港元）；聯席保薦人為高盛及中金。

聯易融2016年成立，騰訊為A輪早期投資者，最新持有聯易融18.89%股權，為公司單一最大股東，比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高。聯易融其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行（香港），分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融與騰訊關係非淺，宋群曾任騰訊集團戰略顧問，負責就金融科技業務提供建議。雙方亦建立戰略合作關係，範圍包括供應鏈金融科技解決方案、區塊鏈應用，以及在技術及產品開發、客戶推廣及業務發展方面進行合作。該公司與騰訊計劃通過緊密互動及資源共享的互補優勢，開發更多全面的供應鏈金融科技解決方案。業務層面上，該公司與騰訊共同合作多個項目，為核心企業及金融機構提供供應鏈金融科技解決方案。技術層面上，騰訊以騰訊雲的金融雲基礎設施、騰訊的專有線上支付系統財付通，及騰訊相關區塊鏈技術框架等頂尖技術為聯易融提供支持。

人事方面，騰訊企業副總裁及金融科技負責人林海峰出任聯易融非執行董事。

去年聯易融旗下Linklogis Hong Kong、綠地金融及Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management Co. Ltd.組成的財團，取得新加坡金融管理局發出在新加坡經營數字批發銀行的牌照（類似香港虛擬銀行牌照）。

聯易融採用不同投票權架構，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票。不同投票權受益人為宋群，現時持有聯易融15.36%股權。

●內地兼容打印機耗材芯片供應商美佳音（6939）明天（18日）起公開招股，招股價介乎1.15至1.35元，一手2,000股，入場費2,727.21元；預計3月31日掛牌；保薦人為民銀資本。

美佳音芯片產品的平均售價連續3年下跌，由2018年的16.8元（人民幣，下同），降至2019年的8.8元，按年大幅下降47.6%，截至去年4月底止進一步降至7.5元。該公司行政總裁王華表示，2019年芯片售價下跌主要因為行業處於整合期導致激烈的市場競爭、中美貿易戰、及原品牌打印機公司推出的新打印機型號的數量減少所致，相信行業整合完成後，市場定價會回復理性，而且預計2021至2024年將有新型號打印機推出，相信芯片售價會提高。

對於數碼化及無紙化的大趨勢，王華認為數碼化需要大量的初期支出，而印刷耗材的成本相對低，加上網絡安全等問題，預計印刷在企業發展仍擔任重要角色。

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