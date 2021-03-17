本周一，城大學生會城市廣播報導，教務會上有人提出把校名改為南洋或者華南大學。消息傳出，劣評如潮，校方隨即澄清會從長計議。

1980年，南洋大學與新加坡大學合併為新加坡國立大學。易名南洋好比借屍還魂，近乎反智。此外，廣州的華南理工大學自1988年沿用校名之今，城大無理由要走在人後。

周三，《星島》為城大解畫：「與會人士就新名字提出建議，有教授提議命名為『香港國際大學』，並引起熱烈討論⋯各地都有不同的『城市大學』，好像西雅圖城市大學、紐約市立大學、澳門城市大學等，名字感覺上不太有特色，大學個性欠奉。」

撇除品牌一貫性和用家感情因素，「國際」給人的聯想的確比「城市」更勝一籌。然而，校名用上「國際」的大學散佈五大洲，從新潟、晉州、巴黎、悉尼、邁阿密、日內瓦、摩納哥、內羅比、塞浦路斯、薩拉熱窩到布宜諾斯艾利斯，比比皆是，不見得很有特色和個性。

問題更大的是中國教育部於半年前公佈了《高等學校命名暫行辦法》，要求大學改名要「名實相符、準確規範，體現辦學理念，突出内涵特色，避免貪大求全。」

文件第五條列明：「不得冠以中華、中國、國家、國際等代表中國及世界的慣用字樣，也不得冠以華北、華東、東北、西南等大區及大區變體字樣。」

此指令並非針對特區，但本港院校犯不著逆背國策，確實要從長計議。

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