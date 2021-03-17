長江基建（1038）及電能實業（006）公佈業績，其中長建全年純利73.2億元，按年跌30%，每股末期息增加0.6%至1.79元，全年股息合計2.47元，按年微增0.4%，以長建今日收報45.9元計，股息率為5.4厘。

長建解釋，純利下跌逾半為非現金項目，包括英國錄得非現金遞延稅項支出14億元，以及英國及澳洲項目錄非現金折舊4億元，疫情影響僅佔約6億元，撇除非現金項目及疫情影響，去年溢利跌幅約7%，主要由於包括Northumbrian Water在年內展開之新規管制度下溢利貢獻減少，以及匯兌損失。

期內收入按年跌6%至383.5億元，其中長建來自電能的基建業務貢獻跌14%至22.05億元；英國業務溢利跌44%至26.03億元；澳洲業務溢利跌11%至18.64億元；歐洲大陸業務溢利升98%至15.5億元；加拿大及新西蘭業務溢利分別跌20%及22%。期內手持現金135億元，負債淨額比率為13.1%。

電能去年少賺14% 增派末期息至2.4元

電能方面，去年全年純利61.32億元，按年跌14%，每股末期息增4%至2.4元，全年合共派2.81元，按年微增0.4%。純利主要受英國重新計量遞延稅項負債影響，產生一次性非現金支出7.8億元，中國內地兩座燃煤發電廠的合作經營期屆滿，以及疫情帶來輕微負面影響，惟年內出售葡萄牙Iberwind業務，已局部抵銷溢利跌幅。

旗下英國業務共錄得24.6億元，按年跌29.5%；香港溢利貢獻為9.12億元，增加18%；澳洲業務溢利貢獻13.29億元，減少8%；內地溢利貢獻9,800萬元，減少76.4%。集團預期，疫情對集團未來的短期表現構成影響，仍會物色合乎成本效益的低風險投資項目。

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