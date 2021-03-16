「美版連登」Reddit股票討論區Wallstreetbets（WSB）追捧的GameStop（GME），令一眾沽空機構被「挾淡倉」，股價由1月低位約20美元，一度升至400美元，最高更逼近500美元，及後急跌，散戶哀鴻遍野。不過，《蘋果》聯絡到一名年僅22歲、居於香港的「Reddit仔」贏家Juun Lee，成功透過投資GME賺到800萬港元，雖然當時買入經過很多分析，惟他坦言當中有運氣成份，「Everyone is a genius in boom market（牛市個個都係股神）」。

GME贏家：呢件事仲未完

Juun為土生士長香港人，在國際學校讀書，其後在城市大學修讀法律系，另外一個身份是在一間社交媒體做兼職，很早便因喜歡玩League of legends而留意到美國討論區Reddit，後來更在2年前開始瀏覽r/WallStreetBets。Juun因為著名投資者Michael Burry的緣故，早於去年6月已留意到GME，當時r/WallStreetBets已開始討論GME的基本面和估值等，惟他仍未大手購入。

大型上市寵物電商Chewy（CHWY）聯合創辦人Ryan Cohen在1月初加入GME董事會，GME的股價亦在今年1月升至20美元水平，他就在當時大手買入，以及在股價升至38美元時賣出其他持倉，全副身家「all in」GME，直言「（股價）愈上對呢個trade嘅信心愈大」。他總共買入共4,000股正股，以及20張認購期權，當股價在1月27日升至347.5美元時，他坦言當時「太大壓力」，因此在約300美元沽出所有持股，「想唔諗呢件事」，總共賺逾800萬港元，不過期間他也有做Day trade，蝕逾10萬港元左右。

GME在2月中曾跌至40.69美元，截至3月8日收市報194.5美元，反彈約3.78倍。Juun亦有參與其中，因為在賣出持股後，他也有留意事態發展，在瀏覽相關資訊後，「結論係呢件事仲未完」，因此在40美元水平以1月所賺取的利潤再購入，認為「又係一個好嘅投資」。

「當一announce唔畀再買，就全部嘢賣哂」

GME在1月急升時，受到傳媒廣泛報道，Juun指自己在去年8、9月分析時已預計會成為全球焦點，更和家人表示，「呢件事情會做套荷里活戲」，但當愈來愈多人提及GME時，他雖然早已預計，但坦言當時很大壓力，「有啲驚嘅感覺，有啲辛苦」，因為無時無刻在思考當時應該沽或持有，「我諗係成世人最辛苦嘅兩個禮拜」。

多間外國券商曾在GME熱炒時限制散戶買入，Juun指雖然很多散戶對這個做法有不同意見，但他個人則相對放鬆，「終於完喇件事」，「佢（Robinhood）一announce（宣佈）唔畀再買，就全部嘢賣哂」。

部份「Reddit仔」買入GameStop是因為有情意結，Juun指自己純粹希望自己能參與其中，賺錢反而得不到太多滿足感，「我參與呢個可以講係historical moment，個滿足感係多過我賺呢筆錢」，因為他人生目標不是賺很多錢，但他暫時未有確實方向，明年畢業的他指「等完咗呢件事睇吓想做啲咩」，而自己亦同意YOLO（You Only Live Once）的人生觀，笑言「做嘢做大佢」。

「allin」CCL、DKNG、BABA call option

Juun的投資之路源自Youtube，最初看一些講解如何買期權的影片，因為期權是「高危啲，但係高reward嘅投資工具」，看完兩三段關於期權的影片後，就開始「擺錢入去炒股票，你話學投資，輸錢係最大嘅lesson」，因為輸錢可以有機會檢討自己的不足，「我係做嚟學嘅」。他曾因買Tesla（TSLA）的認沽期權而單日輸逾10萬元，「嗰日都痛苦嘅，就停咗炒股兩星期」，他嘗試用正面的心態看待事情，「輸咗呢啲錢，但我學到呢啲嘢」，所得經驗對今次GME一役中有幫助，令自己學識摒棄不安的情緒，單從事實和數據下最後決定。

Juun「all in」GME之前，曾先後分別「all in」遊輪股Carnival Corporation (CCL) 、體育博彩股DraftKings（DKNG）和阿里巴巴（BABA）以賺取本金。他首先在去年3月CCL跌至每股6美元時「allin」6萬元本金，升至本金去到20萬元時賣出，中間亦有做Day trade，再抽走部份利潤在DKNG每股35美元時投資9萬元，在每股45美元時賣出，之後在螞蟻上市失敗後，BABA跌至222美元時買入認購期權，「其實係oversell咗阿里巴巴嘅」，升至250美元時售出，多次投資共贏得85萬港元，並成為「all in」GME的資本。

談及Reddit以及r/WallStreetBets的文化，Juun表示Reddit不單只有r/WallStreetBets這個投資版，也有其他版面，例如r/stocks和r/investing等，但每個版面也有自己獨有文化。r/WallStreetBets的用戶相對較年輕，他們的交易相對較高風險，「佢哋無論輸錢贏錢都覺得係搞笑嘅」，他自己亦被這種文化所吸引。除有趣的內容外，也有準確的投資見解，「當中都有好嘅投資advise」。

Juun在投資的學習對象是著名投資者Bill Ackman，但他坦言散戶難以複製投資大師的買賣策略，「因為佢哋已經賺咗好大筆錢」，認為難以「搬紙過字」。他在選股時有一套過程，「有/ r / wallstreetbets係其中一個，Twitter、Youtube，互聯網嘅資訊我都會睇哂」。以Twitter為例，只要輸入一個股票代號，就可以了解當刻全世界的人對該股票的看法。他希望了解不同人對單一股票或事情的看法，再考慮是否買入。經過GME一役後，以後的投資會趨向保守，考慮投資以收息為主的股票，正留意房地產信託基金（REITs），再用一部份本金再作高風險投資，不會再「allin」單一股票。

GME一役過後，Juun坦言想睇吓真係興趣係乜嘢」，表示自己有較多自由，可以選擇自己將來的路，現時正努力探索，「可能Youtube，我依家鍾意捉象棋」，「同錢無拏棱嘅嘢，睇吓我想唔想喺嗰啲位置發展」。Juun指自己將來未必會花太多時間投資，「可能會輕鬆啲，做吓其他嘢」。

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