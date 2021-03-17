疫情打擊下，本港失業率持續惡化，二手樓仍見蝕讓。

利嘉閣地產葉鎮江表示，大埔逸瓏灣本月暫錄得3宗二手成交，其中21座高層B室，實用面積891方呎，三房間隔，望開揚內園加海景。單位由今年2月放盤，原叫價1,450萬元，大幅減價一成，至近日終以1,300萬元沽出，呎價14,590元。原業主2017年10月以1,430萬元購入上述單位，持貨3年，現轉手賬面虧損約130萬元或9%，連使費料蝕近200萬元。

葉鎮江補充，上述單位為區內罕有放盤，獲區內換樓客承接，成交價為同類單位新低。屋苑現時約有33個單位放售，叫價800萬元起。

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