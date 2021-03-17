本港疫情仍然反覆，經濟前景充斥變數，不少企業持續重整架構以節省成本。仲量聯行最新報告指，上月整體甲廈租金按月再跌0.8%，屬連續逾一年半單月錄得跌幅；另招頂租樓面升至177萬方呎，再創新高。

仲量聯行報告顯示，2月份整體甲廈租金按月下跌0.8%，較1月跌0.6%，跌幅擴大0.2個百分點；其中以尖沙嘴區跌幅最大，按月跌1.7%。至於上月整體甲廈市場錄我5.51萬方呎負吸納量，加上部分企業持續縮減寫字樓規模，導致招頂租樓面升至177萬方呎，屬有紀錄以來最高。

不過，整體甲廈空置率走勢穩定，維持於9.3%水平。仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指，預期商舖租金於未來數月將會見底，加上疫情推動電子商貿增長步伐，刺激商舖、物流業和儲物空間的投資需求。此外，政府推出工廈重建標準補地價先導計劃，鼓勵投資者購買工廈作重建，相信市場於第二季將繼續聚焦商舖及工廈物業。

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