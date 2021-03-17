美國十年期國債孳息率升0.78%，至1.636厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨偏軟，道指期貨跌0.03%，至32,714點；標普500指數期貨跌0.02%，至3,951點，納指期貨跌0.09%，至13,129點。

德國DAX指數跌0.05%；英國富時100指數跌0.2%；法國CAC40指數跌0.14%；意大利富時MIB指數升0.03%。

部份中概股盤前造好，昨日升近1成的貝殼（BEKE）盤前升2.3%；富途（FUTU）升2.17%；即將來港上市的B站（BILI）升0.17%；今日盤前公佈業績的拼多多（PDD）升4.05%

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