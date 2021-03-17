●微盟（2013）去年經調整淨利潤按年增長39.1%至10.8億元（人民幣，下同），收入多37%至19.7億元，剔除SaaS破壞事件的收入則升43.7%至20.6億元。期內付費商戶數量多1.85萬戶至9.8萬戶；付費商戶數量多1.3萬戶至4.57萬名，每付費商戶平均開支由14.2萬元增至21.4萬元；至於廣告商數量增840名至2,504名，但每戶平均開支從40萬元降至36.6萬元。

微盟指，去年SaaS破壞事件的賠付計劃帶來9,430萬元支出，事件後全面推進數據安全治理工作，並將數據全面遷移至騰訊雲。而今年將重點布局五大方面，包括提升大客佔比、升級全鏈路運營能力、構建開放生態、拓展更多雲服務品類、以及加快國際化布局。

●耐世特（1316）去年純利1.17億美元，按年大跌近50%，收入為30.3億美元，少15.2%。耐世特指，疫情令整車製造商產量突然急劇下降，盈利受到先前資本化的產品開發成本減值的不利影響，反映疫情導致客戶宣布項目取消及特定項目產量預測下調，但下半年財務表現已出現顯著改善。

●巨騰國際（3336）去年純利1.3億元，按年跌10.6%，末期息持平派10仙；收入則為100.3億元，增加12.5，毛利率由12.8%升至14.3%，主要由於商用和教育版本的手提電腦出貨量增加。

●聯交所權益披露顯示，遠東發展（35）主席兼行政總裁邱達昌在上周五於市場斥資8萬元增持股份，令持股從49.41%增至49.43%，平均價為2.7998元。邱達昌近四個月累計增持了3300萬或1.33%股份。

盈警

●新晨動力（1148）發盈警，料去年轉盈為虧，蝕8.5億元人民幣，2019年純利為685萬元。主要由於中國汽車市場在疫情下雪上加霜，令發動機銷量下跌；貿易應收款項作出減值虧損撥備約7億元人民幣，以及存貨作出減值虧損撥備約7,000萬元人民幣。

營運數據

●中國神華（1088）2月商品煤產量按年跌5.5%至2,400萬噸，煤炭銷售量則升16.8%至3,540噸。

●兗煤澳大利亞（3668）公布，去年煤炭資源探測量、標示量及推斷量按年微跌0.4%至68.8億噸，可採儲證實儲量及可能煤炭儲量少3.5%至11.5億噸，可銷售證實儲量及可能煤炭儲量跌4.5%至8.33億噸。

其他

●恒隆地產（101）宣布，文華東方酒店將成為杭州恒隆廣場的酒店夥伴，以高端市場定位，將酒店服務將帶入杭州。該商場總樓面面積逾19.4萬平方米，包括購物商場、辦公樓及酒店，預計於2024年分階段落成，首階段以零售體驗及辦公樓為主，酒店及綜合體的其餘部分則預計於2025年竣工。

●聖馬丁國際（482）8名現任及前任董事今年一月遭聯交所譴責或批評，該公司指，各相關董事已完成聯交所上市科許可的培訓機構，並獲培訓機構發出全面合規書面證明。

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