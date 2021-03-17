近日，市場擔心中美國未來通脹壓力引發貨幣政策轉向，中國股市大幅調整，上證由上月高位3,731點下降至昨日3,443點收市，跌幅接近一成，前人行官員盛松成呼籲，中國不應快速收緊貨幣政策。

中國央行調查統計司原司長盛松成在接受《彭博》採訪時稱，收緊貨幣政策並不能有效防止資產泡沫，反而會刺破泡沫，帶來巨大的經濟損失。此外，在全球貨幣寬鬆的環境下，過快收緊會造成大量短期投機性資金湧入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，也可能引起輸入性通脹和資產泡沫，擾亂中國貨幣政策。

盛松成已多次呼籲不宜收緊貨幣政策，甚至在包括兩會等場合中。但市場上仍不乏打擊資金空轉、遏制資產泡沫的呼聲，令投資者擔憂資產泡沫可能引發貨幣政策收緊。

盛松成表示，物價尚未對貨幣政策構成制約，中國通脹仍處低位，實體經濟並未出現過熱跡象。在通脹較低的情況下應通過「結構性調整」，對存有泡沫的資產進行干預和監管，使市場回歸理性。

他亦指出貨幣政策也需要考慮到經濟恢復基礎尚不牢固的情況，當前投資增速不及預期，今年GDP增速很大程度上將取決於消費復蘇。

匯率方面，雖然海外再通脹交易下美元升值、美債孳息率抬升，盛松成認為，資本加速流入中國的趨勢正在形成，當前應防止人民幣急升，推動資本賬戶雙向開放。

他說，「應更強調雙向開放，而非僅僅引進來」，尤其是需要提升中國對外直接投資的規模和質量，鼓勵中資企業走出去，投資先進技術和資源能源。

他認為推動資本賬雙向開放雖然會導現資本流出，但內外利差決定了資金流出的規模將十分有限，開放資本賬最終目的是推進人民幣國際化和中國全球資源配置、參與全球高端供應鏈的競爭。同時也能對沖國外主要國家大水漫灌的「溢出效應」。

中國央行數據顯示，截至去年12月末，境外機構和個人持有人民幣債券、股票規模分別達到3.34萬億元和3.41萬億元，按年分別增長約47%、62%。

雖然今年以來中美10年期國債利差連續收窄，已從去年11月250個基點左右的高位降至160個基點左右，但仍大幅高於過去五年的均值。最新的數據顯示，外資仍在持續買入中國債券，中國債券ETF也持續獲得海外資金流入。

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