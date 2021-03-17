拼多多（PDD）盤前公佈第四季業績，收入按年升1.46倍，至265.5億美元，好過市場預期；Non-GAPP淨虧損按年收窄77.4%，至2,830萬美元，差過市場預期。根據彭博數據，市場一致預期拼多多第四季收入192.87億美元，按年增長78.7%，調整後淨利潤為1.409億美元。

拼多多去年年度活躍買家數按年升35%，至7.88億，超過阿里巴巴（9988）。全年每活躍用戶消費額為2115.2元人民幣，每年增加23％。

至去年底，京東（9618）年度活躍用戶從2019同期的3.62億增至4.719億，增30.3％。對比阿里至去年中國零售市場年度活躍消費者為7.79億。

拼多多盤前跌7.91%，至148.17美元。

創辦人黃崢辭任主席

拼多多稱，創辦人黃崢不再擔任主席，由行政總裁陳磊接任，並離開管理團隊。黃崢的1股10票超級投票權亦將失效，並承諾個人名下的股票在未來3年內不會出售。

黃崢指因疫情等原因導致的外部環境的變化，加速了拼多多內部業務和管理的轉換。拼多多從一個純輕資產的第三方平台，開始轉重，在倉儲，物流和農貨源頭開始進行新一輪的轉移，新的業務開始在拼多多內萌芽並迅速成長。這既改變了拼多多，更催生了，鍛煉了新一代的領導者，管理者，「是時候逐漸讓更多的後浪起來塑造屬於他們的拼多多了」。

黃崢續指，辭任主席後將致力研究農產品種植過程，對薯仔、番薯、蕃茄等有害重金屬含量進行可靠有效控制，和對微量元素進行可控的標準化提升等，從而提升農產品的價值，「成不了科學家，但也許有機會成為未來（偉大）的科學家的助理，那也是一件很幸福的事」。

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