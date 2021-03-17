長和系旗下的和黃醫藥（美：HCM）首席執行官賀雋（Christian Hogg）在傳媒電話會議回應重啟上市傳聞，他重申目前集團仍在探討階段，仍未有具體的上市地點及時間表。賀雋曾表示香港是合適的上市地點，回港上市是長遠計劃，但今次集團首談會考慮在上交所科創板掛牌，賀雋表示，過去一年科創板生物醫藥板塊發展迅速；同時，港交所（388）亦不時檢視有關的上市制度。因此，集團會繼續觀察市場發展，以尋找最合適的上市地點。

截至2020年底止，和黃醫藥全年虧損擴大至1.26億美元（折合約9.78億港元），2019年同期蝕1.06億美元；每股虧損0.18美元。而研發成本則增加26.5%至1.75億美元。

賀雋表示，隨著豐富產品管線及開展不同的臨床實驗，料研發成本會繼續上升，今年數字大概在3億美元。然而，他預計將有更多產品在中國及海外商業化，有望可抵銷研發支出，當2024年至2025年的收入達至10億美元，屆時有望扭虧為盈。

被問到中國醫保談判令藥價下降，集團如何平衡，賀雋重申集團看法至今沒有改變，有關政策對仿製藥公司會有些影響，但中國政府仍高度支持醫藥創新，並不覺得會限制公司的創新，目前仍未看到有壓力。

和黃醫藥首席財務官鄭澤鋒表示，除了考慮到上市前的價格及降價幅度，會為藥物在上市前做價格敏感度的測試，確保市場定價令更多病人得益，及可滿足公司的研發成本、回報等。

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