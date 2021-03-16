編輯開題「議息前瞻：鮑威爾大戰華爾街」。既然息口不打算變，這是怎樣一戰？

素來華爾街逼迫聯儲局的，都是減息或量寬。去年美國爆疫前，政策利率在厘半，鮑公遲遲不減，結果華爾街大行沿用萬試萬靈的手段質低股市：3月初減半厘不收貨，月中一劈至零兼無限量寬，股市仍瀉多一週才止。可見，任你鮑威爾加息時幾鷹都好，一嚇就腳軟了。他始終不是格林斯潘，曾被威脅炒魷，而格老則坐鎮儲局四分一世紀，華爾街誰跟他鬥，格老大把時間還手。至於鮑公則任期短得多了，不夠華爾街長命。

今天而言，若說大行、債商以挾債息來逼迫儲局，便要挾到股市大瀉才行。然而，息升意味錢流出債市，但往哪裏去呢？商品？哪裏吸收得這麼多錢。到其他債市去嗎？其他債息都抽升，不少還升得快過美息，結果股市跌不得多，這點大行跟鮑公都清楚。何況量寬已做得大手，聯儲局實在無啥可進一步做，故今次不似是華爾街逼迫聯儲局，而只是明眼人所見處處寬鬆，對通脹前景看法改觀而已，債息尤其長期的自然趨升。

回說今次，有傳當局會搞控制孳息曲線（yield curve control, YCC）或扭曲操作（operation twist, OT），其實都無必要。量寬本身已是買長債，是壓低長息唯一方法。鮑公從來不似伯南克般要將長息壓低至零。今天看來，此法未必高明，因通脹預期低，資產、經濟也難牛氣。YCC是將整條孳息曲線控制在某厘數以下，現在顯然無此需要。至於OT或買長沽短，則是當年不欲狂印銀紙才一買一賣而已，現也顯然無此打算。

其實，當公佈出來的通脹數字是克制時，尤其核心通脹仍弱，炒長息升自會收歛。何況股市亦非包升，要是上落格局，回調時債息亦或跟跌。明乎這點，鮑公不作回應，實是最好的回應。或者，口講會關注長息上升但實際上無行動，也是類似的回應。

結果？明早便知。

羅家聰

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