趁近期豪宅勢頭轉強，不少業主伺機沽貨。何文田老牌豪宅常康園，新近錄一個單位連車位以2,720萬元沽出，據悉，沽貨業主為著名樂隊Beyond成員黃家強。

市場消息指，常康園中層D室，實用面積1,615方呎，建築面積1,782方呎，近期連車位以2,720萬元賣出，實用呎價1.68萬元。按土地註冊處資料顯示，原業主於2006年以1,165萬元購入，是次沽出，帳面賺1,555萬元，升幅達1.3倍。據悉，沽出業主為樂隊Beyond成員黃家強，本報向黃氏求證，尚待回覆。

該廈樓齡已近50年，由於實用率高達九成，向來用家主導，放盤一向較少。該廈亦不乏名人業主，先後持有物業或居住該廈的，如藝人苗僑偉、劉嘉玲、港台前高層、又稱「陸軍裝」的曾智華、教育局局長楊潤雄都居住或持有常康園。雖然物業實用率高，惟老牌物業欠缺設施，低層單位亦欠缺景觀。

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