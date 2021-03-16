【本報訊】「美版連登」Reddit股票討論區Wallstreetbets（WSB）追捧的GameStop（GME），年初上演一幕全球矚目的網軍散戶與沽空機構的牛熊對決。《蘋果》訪問一名年僅22歲、港產「Reddit仔」Juun Lee因炒GME勁賺800萬港元的歷險故事。

早於1月GME股價約20美元前，GME已被沽空機構盯上造淡，其後Reddit仔開始在WSB分壇號召網民入市支持，2月GME股價不跌反被挾高至癲價483美元，及後又曾經低見40美元，最終演變為好淡通吃的殺局。GME周二早段則報193美元。

「成世人最辛苦兩星期」

事件主角Juun為土生土長香港人，在國際學校讀書，其後在香港城市大學修讀法律系，因為著名投資者Michael Burry的緣故，早於去年6月WSB開始討論GME的基本面和估值等已有留意，惟他當時未有大手購入。

大型上市寵物電商Chewy聯合創辦人Ryan Cohen在1月初加入GME董事會，他亦在1月GME股價升至20美元水平後開始大手建倉，以及在股價升至38美元時全副身家「all in」，直言「（股價）越上對呢個trade嘅信心越大」。

Ryan Cohen總共買入4,000股正股及20張認購期權，當股價在1月27日升至347.5美元時，他坦言「太大壓力」，因此在約300美元沽出所有持股，總共賺逾800萬港元，期間他也有做day trade，蝕逾10萬港元左右。

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券商限買入反鬆一口氣

Juun去年8、9月已意識到GME事件會成為全球焦點，更和家人透露「呢件事會好似一套荷里活戲」，當越來越多人提及GME時，他即使有心理準備，坦言壓力仍在，「有啲驚嘅感覺，有啲辛苦」，因為無時無刻思量當時應該沽或持有，「我諗係成世人最辛苦嘅兩星期」。

多間外國券商曾在GME熱炒時限制散戶買入，Juun指雖然很多散戶對這個做法有不同意見，但他個人則鬆一口氣，「終於完喇件事」，「佢（Robinhood）一announce（宣佈）唔畀再買，就全部嘢賣晒」。事後他坦言有運氣成份：「牛市個個都係股神。」

部份「Reddit仔」買入GameStop是因為有情意結，Juun指純粹希望自己能參與其中，賺錢反而得不到太多滿足感，「我參與呢個可以講係historical moment（歷史時刻），個滿足感係多過我賺呢筆錢」，因為他人生目標不是賺很多錢，但他暫時未有確實方向，明年畢業的他指「等完咗呢件事睇吓想做啲乜嘢」。

Juun自己亦同意YOLO（You Only Live Once，一人只能活一次）的人生觀，笑言「做嘢做大佢」。