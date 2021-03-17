在本月中旬，中國新冠肺炎的新增確診數字僅不足15宗，疫情可說是持續得到控制，農曆新年期間中國本地各地旅遊人潮湧湧，反映大家已習慣了疫情後的新常態。

企業盈利增長上望20%

兩會為今年的增長增加設定了6%的目標，而市場普遍的看法更為樂觀，認為全年會有8-9%的增長幅度。理論上，上市公司的盈利增長會較GDP更勝一籌，而且在低基數效應下，今年首季企業盈利增長可望高達20-30%，及至下半年才回落至10%左右，換言之，今年全年錄得接近20%的盈利增長並不出奇。

目前主導市場的三大驅動因素，分別是投資者情緒、投資者群的轉變以及政策流動性的支持。要留意的是，市場情緒可以在短期內轉變得很快，近月市場避險情緒升溫，大市便隨即出現調整。至於流動性方面，由於中國的經濟復蘇進度不錯，市場便估計在本月舉行的人大兩會期間，會宣布收緊財政及貨幣政策，不過最終收緊的力度似乎較市場預計的更為溫和。另一方面，拜登入主美國白宮成為新一任總統，大家也在密切留意他的施政去向。早前他提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，最終獲得美國眾議院通過，可說是為市場打入了一支強心針，令早前一度急升的10年期國債債息稍為回落。

專注揀選個股減低風險

至於在投資者群的轉變方面，這個已成為長期趨勢，短期內北水南下買港股的資金雖然會稍作調整，但正如筆者早前所說，由於內地缺乏其他投資渠道，加上港股已漸漸成為內地的第二個本土市場，長線而言我們看不到北水南下的情況會出現逆轉。

近半年市場的IPO及配股氣氛相當熱熾，筆者希望提醒大家，投資風險永遠都會存在，要小心一些炒得太熱的主題或板塊。雖然我們也有參與一些IPO，但僅屬選擇性地參與，因為認購反應太熱烈的實在難以拿到額度，而且我們也不想高追。

總括而言，中國宏觀經濟及股市的基本面仍然良好，問題是部分企業的估值並不低，而且在新常態之下，我們難以判斷甚麼是昂貴，有時市場願意給予的估值幅度也超出我們的可承受範圍，一些備受追捧的A股公司估值更高達70倍，而在兩三年之前，這些公司可能只是在20倍左右。

身為以基本面出發的基金經理，筆者唯有做好自己，仍然專注於揀選個股，盡量做好分散投資及風險管理。而在今年下半年，我們會集中選擇一些重大趨勢及市場贏家，例如一二線市場的網購趨勢，將進一步滲透至三四線城市，將為市場創造一些機遇。

安聯投資高級基金經理鍾秀霞

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