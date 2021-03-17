環球3大央行本周議息，適逢債息「高企」央行如何應對成焦點，市場觀望氣氛濃，令美元本周缺乏明顯方向。

美匯指數今日高位曾報91.96，低位僅91.85，高低波幅不足20點子，與上周三收市的91.82相約。過去一周，7大主流貨幣變動不大，當中瑞郎、加元和紐元錄得升幅，幅度介乎0.2%至0.4%而已；餘下日圓、英鎊、澳元和歐元雖走低，幅度也局限於0.1%至0.4%，突顯市場缺乏明顯方向。

本周是超級議息周，美國聯儲局、英倫銀行和日本央行，分別於周三、四及五議息，當中焦點是聯儲局，市場將留意同日發表的最新經濟評估，會否上調經濟和息口預測外，面對近期國債孳息主席鮑威爾會否因應美債孳息上升，而就美息前景和債息動向改口風，都足以左右匯市後向。至於英倫銀行和日本央行，市場也預期按兵不動，但不排除後者會縮小資產購買計畫規模。

事實上，從美國最新經濟和疫情方面看看，在總統拜登推動下，美國已有約20%國民注射了第一劑新冠肺炎疫苗，並陸續放寬隔離管制，有助重啟經濟和帶來物價上升壓力，而這因素並未反映在之前的聯儲局經濟預測中，所以市場揣測儲局會在今次的經濟預測中作出相應的修訂。另一方面，雖然鮑威爾早前淡化通脹和債券孳息上升的現象，認為在就業市場未復元情況下，現時近零息的貨幣政策在可見將來仍然不變，但市場質疑若債息升勢持續，鮑威爾能否繼續淡然處之。

非美貨幣當中，歐元形勢較不妙，事關歐洲央行上周議息後，宣佈擴大資產購買計劃，加上區內如德國、法國、西班牙和意大利，日前都以疫苗引發接種者出現嚴重過敏或出現血栓為由，暫停接種阿斯利康（Astrazeneca）的新冠疫苗，勢必進一步減慢歐洲疫苗接種的進度，與美國形成更強烈的對比，成為重啟經濟的最大障礙，都利淡歐元匯價。歐元今日低見1.1893美元，本月迄今累跌1.4%。歐元短期支持位在1.19美元，下個支持位在1.1880和1.185美元

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