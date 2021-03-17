澳門昨日放寛部份外籍人士再入境措施，已獲簽證的外籍人士，離境後只要未有到過澳門或內地以外的地區，在簽證有效期內再入境時，可毋須接受隔離，惹來中央重啟對澳門自由行簽證及旅行團的憧憬。

瑞銀最新發表報告，指過去7日日均賭收為2.72億澳門元，按周及按月比較均有所上升，並維持看好澳門賭業股，金沙（1928）、永利（1128）及新濠（200）為行業首選。

從圖表出發，今浪升勢銀娛（027）表現一枝獨秀，早已升越疫情前高位；永利（1128）昨日則突破近日阻力，挑戰去年初水平；如此一來，仍未破位的金沙（1928），成為值博率最高的賭股，呢轉突破40元阻力的話，下站上望去年高位45元，止蝕位放在35元。日前母公司宣佈出售拉斯維加斯賭城業務，似乎對澳門續牌胸有成竹，如果有消息跟尾，勢必成為破位的催化劑。

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