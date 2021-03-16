對於一個企業家而言，請人和炒人是公司最重要的兩大環節，絕不能假手於人。一位精明的老闆必須有準確的觀察力，能夠觀人於微；更需要分得清是非對錯，對公司的毒瘤必須立即切除。老闆是公司天字第一號員工，如何有效地請人炒人，最能體現執行力。

現在的求職者見工的心態，跟十年前比較，已經相差了一個時代，但薪金方面的調整卻不明顯。很多新鮮人新入行，起始人工大多數在15,000元或以下，當然是排除了一些專業工種。這十年來的鈔票面值，因為印銀紙而大大攤薄，如果以現在的物價和入息跟十年前做比較，其實香港新鮮人的人工不升反跌。

因此在這個世代老闆要請到好員工，首先必須解除視員工為唯命是從的奴隸的心態，工作與工作之間的行業秘密，在互聯網發達的情況下，訊息費用已大大降低，換言之，就是今時今日轉工會比以往較容易。若果在這樣的大時代下，老闆只當員工為奴隸，很快便會遭到員工的離棄，因為跳槽的訊息成本已大幅下降。

當然我不是鼓吹員工和老闆之間要friend過打Band，但至少要明白大家是相互合作的關係，才能做好一件事。千萬不要擺出老闆架子，永遠不要覺得自己最正確，所謂的「老海鮮」，就是指那些擺脫不了這種「上級永遠是正確」心理的老闆。

請錯人要及早止蝕

老闆要懂得謙卑，請人的時候不要盲目相信直覺，最好問一問同事的意見，到底公司需要一個怎樣的人才？要請甚麼性格的人，才能幫助同事做得更好？這些問題是客觀的工作環境決定，老闆不能一言堂。

但這並非要老闆對公司內的毒瘤心軟，如果有人擺明車馬與公司對抗，公然做出損害公司聲譽，或者刻意拖低工作進度的人，這些毒瘤必須除之而後快。我發現很多老闆今時今日面對最大的管理問題，就是不斷縱容公司的同事一錯再錯。

當老闆怕事，對下屬的頻頻犯錯視而不見，這並非是仁德，而是懦弱的表現，更是對其他好同事的不公平對待。很多老闆都會因為要賠錢給這些毒瘤員工，心不甘情不願，妄想這些毒瘤會自動辭職，這是企業管理的大忌。一旦這人被同事視為無法合作，但老闆遲遲不下決定將它革除，這顆毒瘤只會繼續散播負面情緒。

負面情緒就像一顆定時炸彈，誰也不知甚麼時候會在同事間引爆。老闆請對人固然可喜，請錯人要懂得及早止蝕離場，這才是真正的仁德。

藍友斑

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