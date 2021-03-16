隨着疫情受控，市場預期經濟復甦及通脹回升，美國國債債息由2月起急升，十年期國債息率一度升至1.6%，長短債息差亦擴闊至多年高位。除了債息，美元近期亦見異動。美匯指數於去年3月升至接近103水平後見頂並持續回落，並於今年1月跌至89水平後見底回穩，隨後逐步回升。在債息上升、通脹預期回歸的背景下，美元是否經已轉勢，步入上升週期？

兩個指標觀察美元趨勢

由於歐元佔美匯指數接近六成比重，美匯指數與美元兌歐元走勢高度相關；而主導匯率中長期走勢的是兩國的經濟走勢和貨幣政策，亦即兩國之間的經濟增長差及息差。

背後的道理是一國經濟增速較高，潛在投資回報亦相對較高，資金在逐利驅動下流入，貨幣傾向升值；而一國貨幣政策收緊，利率上升，吸引資本流入，貨幣傾向升值。

經濟增長差可以兩國M2增長率差距代表，息差則以實際息差代表。不論是美國M2與歐洲M2（以美元計）比率、還是美歐M2（以美元計）按年增長率差，都與美元兌歐元高度正相關。美歐M2增速差距於今年1月起再度擴闊，扭轉了自去年4月以來的收窄趨勢；而美歐之間的五年期和十年期國債實際息差同樣於今年1月掉頭向上，兩股力量推動美元兌歐元走強，背後其實是反映美國經濟增長更強勢。

技術面已轉勢 升浪時點仍要看債息走勢

從技術面看，美匯指數走勢已出現升穿均線、均線掉頭向上、均線交叉三部曲，表明美元經已見底並已轉勢。當然，轉勢後會否即時展開升浪，或是需要繼續整固並穩步向上，仍需要看債息形勢。

事實上，隨着疫苗的普及，加上新增肺炎病例已顯著回落，美國疫情轉折點經已出現。另外，受惠於去年年底特朗普任內通過的9,000億美元抗疫援助方案，美國政府於1月初向每人發放六百美元的現金補貼，成功帶動消費顯著上揚。在9000億美元刺激方案剛推出不久後，拜登政府於2月初強行推出另一個規模遠超預期、達1.9萬億美元的救援計劃，該措施不單帶來刺激，甚至構成了重大的通脹壓力，以及引發投資者對美國國債供應量大增的憂慮，導致實際利率接力上升。

在未來一年，經濟復甦的力度加快，加上按年低基數效應，同時市場在炒復甦概念導致商品價格反彈，成本輸入型通脹會進一步增加通脹壓力。特別在下半年，一些經濟學家甚至預測下半年核心CPI將會升至3%，遠超聯儲局的通脹目標，而且會至少持續一至兩個季度時間。

假如以上預測成真，聯儲局是否仍能保持足夠耐性，繼續維持量寬規模？由利率期貨顯示，聯儲局2023年3月前加息的概率是100%，而2022年12月加息概率持續上升。如通脹壓力持續攀升並有失控跡象，聯儲局有可能在年底前宣布減少買債。

下半年為美元美債息共振之時

正如我們於去年年底時所判斷，我們預計今年債息將會上下大幅波動。近期債息急升可能是投機力量比較多，短期內通脹不會飆升和失控，急升過後便會回落。但踏入下半年，當通脹真正起飛及聯儲局備受壓力之時，債息便會先行上升，故此真正通脹及債息上升的風險應在下半年出現，而美元亦可能於下半年開展升浪。作為影響資產價格的兩大關鍵因素，美元與美債債息共振，將為風險資產帶來更多不確定性。

FSM投資組合管理及研究部總監 沈家麟

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！