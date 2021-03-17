康宏環球（1019）今日舉行股東特別大會（EGM），卻變成打鬥事件，有職員被打傷送院。

據了解，會議開始前，有數人在康宏總部會場示威，指控主要股東「台灣幫」是騙子，康宏的會場外已有保安嚴密佈防，亦有警員到場解備，但不久突然有一批自稱是康宏小股東的人士，圖強行衝入康宏總部，要求進入股東會現場，結果與保安在場外後樓梯發生衝突，現場有玻璃碎裂。消息指，有康宏的女職員在混亂中被打傷要送院。

影片所見，有反黑組的警員進入總部內大聲叱喝在場人士，圖控制場面及要求他們控制情緒，但該些人士仍在叫囂稱「警察又點呀？」。消息指，現場約8名疑有黑幫背景的人士被捕。

郭曉群代表：不清楚這些人的身分

場外一片混亂，會議場內亦不遑多讓，據了解，有小股東圖走往台前，亦有人在場內叫囂，未有發生肢體衝突，但有「股東」被請離場，而會議最終完成。代表集團主要股東、佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群出席的馬時亨等人今日未有出席。有份出席的郭曉群代表律師黃啟豪表示，不清楚這些人的身分，受到會場上的騷擾下，他亦難以向會議主席發問。

康宏辦事處去年11月亦遭人手持鐵鎚擊碎正門玻璃幕牆及玻璃門後逃去，警方事後拘捕涉黑幫背景的5男2女，涉嫌刑毀及串謀刑毀。

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