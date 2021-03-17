環聯公佈《2020年第四季信貸行業分析報告》顯示，武肺疫情持續衝擊全球經濟，消費者及財務機構對信貸仍採取謹慎態度，非必要消費開支顯著下跌，但隨着本港樓價回落，港人對住宅的負擔能力改善，按揭查詢宗數按年漲達8.3%。

報告指去年第四季，信貸產品查詢宗數錄得按年最大降幅，跌35.7%，其中非必要消費開支的相關產品，如無抵押循環貸款（-35.7%）及信用卡（-27.1%）跌幅最為明顯。新增貸款宗數亦跌30.8%，反映消費開支普遍下降，加上無抵押循環貸款的利率相對較高，消費者轉而集中使用其他較低息的產品。

另外，大多數信貸產品的應繳款項結欠亦按年下降，唯按揭除外。受按揭貸款大幅增長推動，按揭應繳款項結欠按年大增10.1%。

報告同時反映一個新趨勢，信用卡市場的新增貸款宗數（-17.6%）及應繳款項結欠（-7.8%）按年下跌，但在千禧世代（生於1980至1994年的消費者）中的降幅並不明顯，分別只跌8%及2%。而Z世代消費者的應繳款項結欠增長24%，不過原本基數非常低。

至於無抵押私人貸款的新增貸款宗數，按年亦跌18%，但千禧世代及Z世代（生於1995年或以後的消費者）的新開戶口數目反而增長2%及20%。按揭方面，千禧世代於第四季的信貸查詢宗數中，佔比更高達50%。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，疫情持續使零售開支下降，但Z世代消費者達到申請及使用信貸的年齡，預期主要的信貸產品指標會隨時日增長，影響信貸市場的未來走向。

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