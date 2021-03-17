雖然香港較早前遭美國傳統基金會剔出《經濟自由度指數》，但今次獲另一間機構上調競爭力排名，並獲金發局罕有地表示歡迎。由英國 Z/Yen 集團及中國（深圳）開發研究院發佈《全球金融中心指數》報告顯示，香港競爭力排名上升1位至第4位。首位為紐約，其次分別為倫敦及上海，排名維持不變。

香港得分為741分，較上期調查跌2分。在5項範疇中，香港的營商環境、人力資本均下跌1位至第4位，基礎設施則升1位至第4位。金融業發展水平、聲譽及綜合分別維持在第5和第4位。

按行業分類指數劃分，香港在政府監管、金融及貿易的表現均下跌。其中，貿易行業由上期調查的第1位跌至第4位，政府監管由第4位跌至第6位；銀行、投資管理、保險，及金融科技排名都有所上升，均在首5名之內。

全球金融中心指數由英國智庫Z/Yen集團，與中國深圳綜合開發研究院聯合編制，透過網上問卷訪問約1.08萬名專業人士，綜合143項特徵指標，及約6.6萬項金融中心評估撰寫而成，指數每半年發佈1次。

報告對126個金融中心進行研究，由於國際社會擔憂疫情、貿易和地緣政治影響，各金融中心的平均分較上期下跌3.5分，仍未回復至2019年的水平。

根據Z/Yen官網顯示，其創立於1994年，總部位於英國倫敦，為商業智囊團，其團隊大多來自不同國藉的專家。而中國深圳綜合開發研究院為中國國務院總理批准成立，在業務上接受國務院研究室指導的獨立研究諮詢機構。

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