《港區國安法》實施後，不少外資都撤離香港，租入早前日資劵商野村集團撤出國金樓層的東莞銀行，獲金管局授予銀行牌照。

金管局公佈，金融管理專員已經根據《銀行業條例》向「東莞銀行股份有限公司」（東莞銀行）授予銀行牌照。「東莞銀行」是一家在中國內地註冊成立的銀行。該牌照於今日起生效。

東莞銀行於早前租入原本由野村租用的國際金融中心二期25樓及27樓，約為期三年，由今年1月16日至2024年1月15日，資料指出，租戶可在租約期滿後續租三年。

東莞銀行前身東莞市商業銀行，創立於1999年，為區域性商業銀行，總部位於東莞，根據金管局網站該銀行財報，截至2019年底止全年營業收入為90.8億人幣，按年升21%，盈利為28.26億人幣，按年升18%。銀行總資產3,720億元人幣，按年升18.29%。其中貸款和墊款餘額為1,902億元人幣，升30.92%。

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