近期納米樓出現兩極化，但仍以蝕讓為主。由資深投資者盧華發展的AVA系列，長沙灣超細單幢盤AVA 61，剛錄得首宗賬面蝕讓個案。

鴻發地產梁文楓表示，AVA 61高層C室，實用面積150方呎，屬屋苑面積最細單位，業主原本叫價405萬元，放盤7個月，減價逾一成終以348萬元售出，呎價23,200元。業主是一對年輕夫婦，於2017年8月以364.4萬元買入作投資，因為借盡九成按揭入市，負擔太大所以沽貨，賬面蝕讓16.4萬元或4.5%，若計及釐印費及代理佣金等使費，估計實際蝕讓約28萬元離場。他稱，業主可謂「超級大出血，蝕到入肉」。

梁續稱，現時AVA 61開放式單位提供34個二手放盤，而同類型開放式單位可以出租9,500元至10,500元。

AVA 61座落長沙灣大埔道61號，最細的開放式單位實用面積僅150方呎，一度成為九龍區近年最細新盤，直至2019年才被同系同區AVA 228最細單位實用面積129方呎所打破，被喻為「市區龍床盤」。

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