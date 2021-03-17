新盤續錄大額交投， 由建灝地產持有、位於大埔的泓山，最新售出一幢洋房，成交價達5,800萬元，創項目新高。

泓山原名皇御山，是建灝旗下的出租洋房項目，在2006年已落成。自2019年發展商將項目重新裝修，在市場上放售。最新沽出獨立洋房G號屋，實用面積2,395方呎，另附設私人泳池、3,102方呎花園、216方呎庭院及353方呎私家車庫，屬四房三套戶型，成交價5,800萬元，呎價24,217元，均創項目新高。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，泓山僅提供13幢獨立洋房，全為四房三套加書房設計，開售至今，累售共11幢洋房，僅餘2幢待售，累計總銷售金額逾4.7億元。

啟德尚．珒溋四房大宅5,343萬沽 呎價3.3萬元

由龍湖集團（960）及合景泰富集團（1813）合作發展的啟德尚．珒溋昨天首次以招標形式售出低座大宅，成交價達5,342.7萬元。

合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，是次售出的低座大宅位於D座3樓B室，單位實用面積為1,619方呎，屬4房2套房連工作間及洗手間戶型，成交金額5,342.7萬元，呎價達33,000元。

龍湖香港營銷總監黃少鴻補充，低座大宅為項目的珍罕戶型，佔項目只有不足6%的供應量。至目前為止，尚．珒溋累積售出411伙，套現近63億元，平均成交呎價為26,215元，最高成交呎價近35,000元。

屯門掃管笏NAPA兩房連天台戶786萬沽

由會德豐地產發展的掃管笏NAPA今日售出3座10樓F室，屬2房連天台單位，可望園林景。單位實用面積505方呎，連437方呎天台，成交價約786萬元，呎價15,580元。

發展商指，NAPA累售410伙，現僅餘少量現樓餘貨，包括少量兩房連天台單位和三房標準戶正進行招標，三房標準戶實用面積779至839方呎，參考項目過往成交，預計售價低於1,000萬。

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