由會德豐及信置（083）等5家發展商合作西南九龍長沙灣新盤維港滙今日次輪發售，涉及108伙，單位折實平均呎價約2.63萬元，早上10點起假奧海城開賣，現場所見有數十組準買家出席，人流比上周六少。

維港滙今日次輪開售108伙，包括22伙一房、55伙兩房、26伙三房及5伙平台特色戶。折實價731.12萬至2,345萬，呎價22,866元至30,227元，折實平均呎價26,305元。

項目今日在奧海城二期開售，早上10時，有數十組準買家排隊進場，準備抽籤揀樓，現場人流明顯比上週六首輪發售少，大部份料為上輪開售的向隅客。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今日到場出席買樓準買家以首輪向隅客為主，出席率約5成，料今日沽出幾40伙，以兩房為主。他認為，近日市場消息令部份買家卻步，例如失業率創17年新高，購買力有壓力，相信發展商會採取慢熱推售。

陳補充，近期過億元豪宅成交增多，如半山波老道樓王日前再有交投，暫時市場有10宗過億元成交，認為本月過億元成交有望突破30宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，維港滙準買家中7成為用家、3成投資者，預料項目落成後呎租70元，租金回報有2.5厘。有一組大手客預算斥資3,000萬，購入一伙三房及一房投資，用作長線收租。

布預期，一手市場本月錄2,000宗成交，比上月大幅上升，而二手料5,000宗，樓價或升2%至3%，當中不少投資者從股票市場獲利，並套股換樓。

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