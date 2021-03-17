虛擬銀行眾安銀行開業將近一年，去年底存款及貸款規模分別錄60億元及6.5億元，而最新上客量更突破30萬。該行行政總裁許洛聖表示，上半年會推出中小企對公業務，個人業務方面則會拓展保險及投資產品。

眾安銀行去年3月24日開業，客戶數目直線上升，9月中曾公佈上客量超過18萬人，年底進一步增至22萬人，至今已突破30萬。根據金管局早前公佈的數據，8間虛銀累計開戶達42萬，存款達150億元，貸款規模為10億元。以去年底數字為準，眾安開戶宗數佔52%；存款佔四成，貸款佔比為65%，盡佔先行者優勢。

許洛聖接受訪問時更分享多項有趣數據，包括截至去年底銀行共發放3,800萬元活期及定期利息，其中有客戶賺取高達150萬元利息；單是1月份，ZA扣賬卡消費回贈累計有650萬元。

上客量成績超預期，惟許洛聖保守不提今年目標，僅略為透露今年發展大計，稱早前已試推中小企對公業務，並計劃於上半年內全面開放予所有中小企使用，初期會有存款、貸款及支付功能，亦會有相應收費架構。

至於用戶最關注的息率走勢，許洛聖表示，銀行主要參考市場息率變化調整息率，惟他提到短期內不會調整1%活期存息適用上限。現時1%活期存息適用上限為20萬元，20萬以上的存款利率為0.01%。

他又提到，今年有望推出個人保險及投資業務，為應付業務需要，會繼續增聘人手，現時員工數目大繼有300人，又謂會按業務增長檢視增資需要，並維持5年達收支平衡的目標。

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