樓市再度起飛，部份資金回流納米樓市場。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，近期交投熾熱，剛錄得本月第3宗二手買賣，呎價重上2萬元關口，媲美指標屋苑鰂魚涌太古城。

市場息指，菁雋18樓單號室，實用面積133方呎，業主原本叫價285萬元，剛減至268萬元獲承接，呎價20,150元，為屋苑二手市場第2宗呎價達2萬元水平，屬次高紀錄。單位於2019年7月以217.9萬元一手買入，持貨不足2年賬面獲利50.1萬元或23%。由於未過3年SSD期限，買家願意支付SSD印花稅費用，涉及稅款為樓價10%，即26.8萬元。若連辣稅計，買家是次入市成本增至294.8萬元，呎價2.2萬元。

龍床盤呎價高達2萬元，媲美不少大型屋苑。鰂魚涌太古城本月暫錄得的21宗成交，平均呎價約2萬元。

區內代理表示，菁雋現時約有20個二手放盤，佔單位總數356伙的約5%。其中十優港姐麥明詩持有的9樓雙號室單位，實用面積141方呎，2019年斥190.9萬元買入，原本包「SSD」叫價288萬元，已比買入價貴接近「一球」，加幅五成。消息指，業主最新叫價提高2萬元至290萬元，而且不包「SSD」，變相加價一成。單位連租約出售，現以每月7,500元出租中。

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