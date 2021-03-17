去年被疫情嚴重打擊的賭股，雖然仲未通關，但近日股價已率先炒上，跟去年股災低位比，銀娛（27）、美高梅中國（2282）及澳博（880）都從低位升8成，新濠（200）及永利（1128）亦彈逾5成，龍頭金沙（1928）卻成榜尾，只得4成幾。

澳門的賭牌將於下年6月到期，但現時只剩下15個月，時間表及續牌準則都未有，衰啲講，你唔續畀我，都要畀時間我賣盤吖。當年賭牌發了三正三副，中外各佔三個，美高梅中國算係混血兒，因為何超瓊有股權，而金沙及永利就係全外資喇，但隨著近年中美關係轉差，市場共識係賭牌比例將改，中資必定會佔多數，未知係增發賭牌予中國企業，還是縮減外資賭牌。金沙在外資中是最落本投資的，有威尼斯人、金沙城及巴黎人等幾個場，所以市佔率一直同銀娛叮噹馬頭，不過金沙已故老細Sheldon Adelson，是侵侵的最大金主，呢幾年大家關係咁差，你係敵人的朋友，自然就係敵人啦，所以在續牌事宜上，自會打折扣。

但踏入今年，拜登上任，金沙老細亦在一月仙遊，關係或有改善的契機。金沙母公司在月初宣佈，以62.5億美元出售拉斯維加斯資產，聲稱往後會集中資源發展亞洲市場，睇返2019年的收入，美國業務只佔15%，澳門及新加坡業務就分別有6成及2成，現任CEO更話，澳門政府要金沙投資幾多，佢哋都會樂意配合，此舉除了向中國政府示好，有大把錢在澳門投資，亦顯示長遠發展的決心，而從另一角度睇，金沙冚旗都會令好多人失業，所以只要你肯歸順，應該有得傾。

受疫情影響，金沙最近3次業績都冇息派，趕走了不少食息的基金，相信只要恢復通關，大媽最愛的威尼斯人就會再度熱鬧起來，有收入就有息派，有利股價迎頭趕上。

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