樓市氣氛好轉，部份名人趁機換樓。作為政府專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉，最近就在疫情之下「細屋換大屋」，本月初以1,618萬元沽出薄扶林碧瑤灣一個2房單位，同日斥3,938萬元購入同屋苑一個4房大宅。

據土地註冊處資料顯示，碧瑤灣19座中層B室，實用面積906方呎，2房間隔，本月2日簽訂正式買賣合約，作價1,618萬元，呎價17,859元。原業主梁卓偉（Leung Gabriel Matthew），即港大醫學院院長，於2008年1月以805萬元買入，大賺813萬元。

梁於沽出該單位的同日（正式買賣合約日期），補多2,320萬元於同屋苑換樓，斥3,938萬元買入43座一個實用面積2,079方呎4房大宅，面積比舊屋大逾一倍。由於已賣出原有物業，所以樓換樓毋須支付雙倍印花稅。而梁今次買入的大宅，造價比銀行估價3,564萬元高374萬元或一成，反映他對屋苑情有獨鍾，不惜千金購入心頭好。

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