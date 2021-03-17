中國光學及識別觸控龍頭歐菲光終認被蘋果剔出供應鏈，收入損失超過兩成收入。

《路透》報道指歐菲光發公告，近日收到「境外特定客戶」通知計劃終止與公司的採購關係，後續公司將不會再從特定客戶取得現有業務定單。據公告指出，該「境外特定客戶」相關業務於2019年佔歐菲光全年總收入22.5%，即大約116.98億元人民幣。不過歐菲光並未於公告中透露「特定客戶」名稱。公告亦都指出，該公司目前計劃出售與特定客戶業務相關的子公司全部或部份資產，由於出售仍在進行中，因取消訂單而帶來的影響，買賣雙方仍正在評估，存在較大不確定性。

歐菲光是蘋果iPhone攝像頭模組供應商，外界普遍相信公告中所指的「特定客戶」就是蘋果。深交所亦發出關注函，要求歐菲光補充披露「境外特定客戶」計劃終止採購關係的時間、目前與該客戶相關訂單的情況，亦要公司查核是否及時披露消息以及解釋事件對公司的影響。

美國商務部於去年7月指控歐菲光子公司參與侵犯新疆人權行為，將歐菲光例入實體清單，於同年9月市場傳出蘋果將歐菲光剔出供應鏈名單。歐菲光集團A股今早裂口低開跌近1成後，目前跌停報9.14元人民幣。

早前亦有消息指，蘋果想逐漸減少對「中國製造」的依賴，並加快印度製造步伐，富士康位於印度塔米納杜省的工廠已經開始嘗試量產，預期蘋果會將中國7%至10%的產能轉移至印度。

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