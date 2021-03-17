債王格羅斯 （Bill Gross）接受傳媒訪問表示，他正在造淡美國國債，由於10年期利率對樓市的影響，他估計聯儲局可能已重新啟動購買長期國債的扭曲操作，以壓低長期利息。

格羅斯在《彭博》訪問表示，他從幾周前股市下跌時造空美國國債，而且目前仍在造空10年期國債期貨和長期國債，包括20年和30年期國債，他認為聯儲局在過去兩星期可能已進行扭曲操作。

由於1.9萬億美元紓困刺激措施，以及家庭收入增加，格羅斯認為疫情壓抑的消費和儲蓄將釋放出來，通脹壓力將加速上升，預計通脹率將達到3%到4%。目前美國10年期盈虧平衡通脹率周二（18日）為2.31%，是2014年1月以來最高水平。

聯儲局主席鮑威爾承諾，在實現通脹和就業目標前，將忽略通脹暫時升溫的情況，格羅斯認為如果通脹率在3至12個月都在3%至4%以上，鮑威爾政策就會改變。鮑威爾早期已否認2023年3月將會加息的預期。

目前美國10年期債息仍在1.6厘水平以上，最新報1.625厘。

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