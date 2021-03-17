溢利證券在處理第三者資金轉賬時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的監管規定，被證監會譴責及罰款500萬元。

證監會調查發現，溢利於2016年2月至10月期間，沒有採取一切合理措施，確保設有合適的保障以減低洗錢及恐怖份子資金籌集風險。在同年2月至5月間，2名賬戶出現異常或可疑第三者資金轉賬，總額超過9.84億元，當中有部份轉賬的源頭底接收方是參與賭場業和博彩業的第三者。但溢利沒有進行適當查詢及足夠審查，便批准了有關轉賬。另外，溢利沒有妥善記錄其聲稱曾就該等轉賬而作出的查詢。

證監會指出，溢利沒有設立足夠的政策、程序和監控措施，及為其職員提供充足的培訓，以確保打擊洗錢／恐怖份子資金籌集方面的監管規定獲得遵守。

證監會亦發現，溢利在2016年10月之前並未設立任何打擊洗錢／恐怖份子資金籌集的書面政策及程序；該行職員並不知悉公司在有關方面的政策及程序，包括有關識別可疑交易以及向洗錢報告主任舉報此類交易的政策及程序；負責處理資金提存的職員亦不知道溢利有洗錢報告主任一職。溢利沒有向其職員提供相關的培訓，以確保他們遵循其政策。

證監會認為，溢利的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》及《操守準則》。

在決定採取上述紀律處分時，證監會已考慮到溢利的缺失持續了至少9個月，以及該公司在處理其客戶賬戶內的大額第三者資金轉帳時持散漫的態度。

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