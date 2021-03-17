本港收緊機組人員檢疫措施引起美國反對，美國運輸部周二要求國泰（293）7天內提交所有美國航班資料，以反制新檢疫措施對美國航空公司聯邦快遞（FedEx）的不公平環境。

《路透社》報道，美國運輸部周二向國泰發出命令，要求其於7天內提交所有美國航班資料，以確定是否違法或對公眾利益產生不利影響，揚言是反制本港最新機組人員檢疫措施。雖然有關命令對香港航空及香港快運亦適用，但目前兩家公司未有美國航班。

本港上月起收緊機組人員檢疫措施，要求所有抵港機組人員均須接受「14+7」的14天自我隔離，以及7天醫學監察，但豁免前往美國阿拉斯加安克拉治以封閉方式停留的貨機機組人員，毋須於指定檢疫酒店自我隔離。

國泰航線獲豁免礙FedEx營運

美國運輸部指出，由於國泰在安克拉治有大量業務，但FedEx駐港機組人員只在亞洲內航線運作，故有關隔離措施令香港航空公司受惠，但損害了美國航空公司的利益。

當局又稱，新檢疫措施對FedEx帶來沉重的營運成本，已暫時將香港的機組人員調往美國三藩市。報道引述FedEx指，期望美國運輸部的命令有助解決事件，並一直與香港有關當局及國際航空公司飛行員協會接觸，以解決有關檢疫問題。

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